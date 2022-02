Schwerin : Schüler fahren ab 1. März kostenlos Bus und Bahn

Der Schülerausweis gilt zukünftig als Fahrschein für Mädchen und Jungen ab Klasse 7. Die Stadt kostet dieses Projekt zusätzliche 800.000 Euro. Das Geld stammt aus erhöhten Parkgebühren.

Schwerin | Der Zettelkrieg und die zentimetergenaue Ausmessung des Schulwegs sind ab 1. März in Schwerin vorbei: In knapp zwei Wochen können Schüler ab der Klassenstufe 7 Busse und Bahnen des Nahverkehrs kostenfrei nutzen. Vom 1. März an müssen sie nur noch den Schülerausweis vorlegen, wenn sie kontrolliert werden. Der umständlich zu beantragende Sonderfahrauswe...

