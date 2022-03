Rathausuhr repariert : Schwerin tickt wieder richtig

Monatelang stand die Rathausuhr still, nun funktioniert sie wieder. Schwerins Klockenschauster Hans-Joachim Dikow hat das historische Stück repariert.

Schwerin | Seit Dezember stand die Zeit still auf dem Schweriner Markt, die Rathausuhr tickte nicht mehr richtig. Nur zweimal am Tag zeigte sie die richtige Zeit an: um 4.50 Uhr und um 16.50 Uhr. Doch nun funktioniert sie wieder. Hans-Joachim Dikow, auch bekannt als der Schweriner Klockenschauster, hat sie repariert. Weiterlesen: Bei ihm vergeht Zeit wie im F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.