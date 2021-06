Schwerin : Polizei nimmt Drogendealer fest

Richterin ordnete Untersuchungshaft für den 37-Jähriger an. Er soll mit Marihuana und Amphetaminen gehandelt haben.

Schwerin | Die Schweriner Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer in seiner Wohnung im Mueßer Holz festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 37-jährige Deutsche bereits einer Richterin vorgeführt, die am Freitagvormittag Untersuchungshaft anordnete. Spezialkommando an Festnahme beteiligt Laut Polizeisprecher Steffen Salow ist der Beschu...

