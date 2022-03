Mitte in Schwerin : Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit 31-jährigem Autofahrer

Der Mann war mit seinem Wagen zu schnell unterwegs und wollte sich offenbar einer Verkehrskontrolle in der Werdervorstadt Schwerin entziehen.

Schwerin | Polizisten haben in der Nacht zu Sonnabend einen Autofahrer gestoppt, der sich offenbar einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Nach Angaben von Polizeisprecherin Juliane Zgonine war der 31-Jährige in der Werdervorstadt an einer Kontrollstelle vorbeigefahren. Die Beamten hätten sich daraufhin entschlossen, dem Fahrer zu folgen, der mit deutlich über...

