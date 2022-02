Hilfe bei Angelman-Syndrom : Schweriner Marko Bosse radelt für kranke Kinder bis Danzig

Für den Angelman-Verein will der Schweriner mit einem restaurierten Drahtesel an der Ostsee entlang radeln und dabei wieder reichlich Spenden sammeln. Das Rad wird in einem Jugendprojekt flott gemacht.

Schwerin | Zu Fuß über die Alpen, mit roten Boxhandschuhen im Ring und nun 800 Kilometer mit dem Fahrrad von Schwerin nach Danzig. Und das in acht Tagen. Marko Bosse ist ein Mann der Extreme. „Machen ist krasser als wollen“, lautete sein Sprichwort, schon als er Mitglied des Round Table 201 Schwerin war. Und nun, mit über 40 Jahren, gehört er zwar zum Old Ta...

