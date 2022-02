Selbstständig in Schwerin : Marius will mit Red Perch die Anglerszene erobern

Der Schweriner Marius Palass hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Der Jungunternehmer will in Zukunft mit seiner eigenen Marke Fuß in der Angelszene fassen.

Schwerin | In diesem Text erfährst Du: Was hinter dem Namen Red Perch steckt Wie ein junger Schweriner sein Hobby zum Beruf gemacht hat Wo du coole, handgemachte Angelköder findest Marius Palass sitzt entspannt auf einem Stuhl in seiner Küche. Auf seinem dunklen Pulli sticht das Abbild eines roten Fisches hervor. Es ist das Logo des Geschäfts,...

