Aus der Wirtschaft : Schweriner Jobs mit Strandfeeling

Arbeiten mit Sonne, Sand und Wasser: Was ein SUP-Guide, ein Rettungsschwimmer und eine Kellnerin an ihren Jobs lieben.

Schwerin | Wenn Erik Steuding am Abend auf seinem Stand Up Paddle steht, hat er fast vergessen, dass er tagsüber im stickigen, warmen Büro saß. Der 25-Jährige ist SUP-Guide und lotst Einheimische wie Touristen über Schwerins Seen. Ein Job, von dem viele nur träumen können, wenn sie bei sommerlichen Temperaturen in ihren Büros, im Homeoffice oder in den Werkhalle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.