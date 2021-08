Aus für Schweriner Impfzentrum : Erstimpfungen nur noch bis Dienstag

Fokus liegt laut Stadt nun auf mobilen Impfungen im Stadtgebiet. Diese sollen ab der nächsten Woche auch in Schweriner Schulen zum Einsatz kommen.

Schwerin | Das Schweriner Impfzentrum wird am 6. September letztmalig Impfungen in der Sport- und Kongresshalle anbieten. Erstimpfungen werden bereits ab dem 10. August eingestellt. Damit folgt die Landeshauptstadt einer Vorgabe des Landes, nach der sich die Impfzentren in MV bis Ende September deutlich verkleinern sollen. Grund sei die geringe Nachfrage. Das se...

