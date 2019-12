Schweriner Hauptbahnhof : Neunjährige hat Angst vor betrunkener Mutter - 31-Jährige in Haft

Die Frau war augenscheinlich stark angetrunken und konnte die Aufsichtspflicht für ihre Tochter nicht mehr wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab 2,45 Promille.

von svz.de

02. Dezember 2019, 13:42 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ist eine 31-Jährige am Sonnabend gegen 0.45 Uhr aufgrund ihres offensichtlich hilflosen Zustandes durch Beamte des Bundespolizeireviers Schwerin in Gewahrsam genommen worden.

Die Frau hielt sich zusammen mit ihrer neunjährigen Tochter in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofes Schwerin auf. Hier fiel sie wegen ihres ungewöhnlichen Verhaltens zwei männlichen Personen auf. Sie war augenscheinlich stark angetrunken und konnte die Aufsichtspflicht für ihre Tochter nicht mehr wahrnehmen. Daraufhin nahm sich einer der Männer dem Kind an und brachte dieses zum Revier der Bundespolizei am Bahnhof. Hier äußerte das Kind, dass es vorerst nicht zu seiner Mutter zurückkehren möchte. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt, wurde das junge Mädchen in eine Kindereinrichtung verbracht.

Schwankend auf Dienststelle erschienen

Kurze Zeit später erschien die Mutter stark schwankend auf der Dienststelle. Zu diesem Zeitpunkt wies die Frau einen Atemalkoholwert von 2,45 Promille auf. Auf Grund ihres stark alkoholisierten und orientierungslosen Zustandes wurde ein Schutzgewahrsam angeordnet. Durch den verständigten Rettungsdienst konnte eine Alkoholvergiftung ausgeschlossen werden. Die Frau wurde am nächsten Morgen, nach Ausnüchterung, aus dem Gewahrsam entlassen und zu ihrer Tochter begleitet.