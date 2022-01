Medizinische Übung im Zoo : Schweriner Giraffen machen Anti-Angst-Training

Mit einem Tennisball und einer Möhre will Revierleiter Thomas Engelhardt den Langhälsen im Schweriner Zoo ihre Scheu nehmen.

Schwerin | Revierpfleger Thomas Engelhardt hat einen Tennisball an einem langen Stock befestigt. Damit geht er ins Giraffen-Gehege – zur Tiertrainingsstunde. Vorsichtig beugt sich Daisy herunter und berührt mit der Schnauze den Ball. Ziel erreicht. Als Belohnung bekommt die Rothschild-Giraffe eine Karotte. „Die Giraffen sollen lernen, sich an verschiedenen Stellen am Körper berühren zu lassen, um ihnen zum Beispiel Blut abnehmen oder ihre Hufe pflegen zu können“, sagt Sabrina Höft, wissenschaftliche Assistentin im Schweriner Zoo. Aber bis dahin sei es noch ein weiter Weg. Giraffen schlafen immer nur wenige Minuten Der Grund: Rothschild-Giraffen, die bis zu sechs Meter groß werden können, sind von Natur aus eher ängstlich und schüchtern. So habe die Größe auch Nachteile, erklärt Sabrina Höft. „Wenn sich die Giraffen zum Schlafen hingesetzt haben, kommen sie nicht so schnell wieder hoch.“ Aus Angst vor Feinden würden die Tiere deshalb immer nur wenige Minuten schlafen, so Höft. Weiterlesen: Schweriner Giraffen fürchten den Schlaf Von den drei Giraffen, die seit knapp einem Jahr im Schweriner Zoo leben, ist denn Daisy auch die mutigste. Sie nimmt bisher als einzige am medizinischen Tiertraining teil. „Bulle Madiba holt sich immerhin bei Herrn Engelhardt schon eine Möhre“, berichtet Sabrina Höft. Der Ball sei ihm aber unheimlich. Kahlua, das zweite Weibchen, schaue dem Treiben lieber aus der Ferne zu, traue sich noch nicht heran, so die Zoo-Biologin. Zoo beteiligt sich an Zuchtprogramm Insgesamt hätten sich die drei Jahre alten Langhälse aber im Zoo gut eingelebt, betont Sabrina Höft. Die beiden Weibchen kommen aus dem Safaripark Knuthenborg in Dänemark, Madiba stammt aus dem Opel-Zoo Kronberg. Natürlich hofft der Tierpark in Zukunft auch auf Nachwuchs im Giraffen-Gehege, beteiligt sich an einem Zuchtprogramm, das vom Europäischen Zooverband gemanagt wird. Weiterlesen: Giraffen ziehen neben den Löwen ein Beheimatet sind Rothschild-Giraffen in einem Bereich von Nord-Uganda bis Zentral-Kenia. Sie gelten als eine der am stärksten gefährdeten Giraffen-Arten. Rothschild-Giraffen haben große dunkle und rechteckige Flecken auf einem cremefarbenen Untergrund. Die unteren Beine sind auffällig weiß und ohne Muster. Ehemalige Giraffen wurden abgegeben Die Schweriner lieben ihre Giraffen. Groß war deshalb der Aufschrei im Sommer 2019, als der Zoo ankündigte, die damaligen Bewohner im Giraffen-Stall, Lifty und Taio, wegen der Bauarbeiten am Rote-Liste-Zentrum abzugeben. Doch Direktor Dr. Tim Schikora hielt Wort: Der Tierpark bekam drei neue Giraffen. Weiterlesen: Giraffen gehen: Besucher rebellieren ...

