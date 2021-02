Schweriner Wirtschaft : „Abgefahren“: Corona bremst neue Fahrschule aus

Arbeiten dürfen Fahrschulen in MV derzeit nur Online. Dennoch übernahm Dirk Lohberger das Geschäft von Jürgen Trippner.

Schwerin | Neue Smartboards hängen an den frisch gestrichenen Wänden, um die runden Tische stehen die grau gepolsterten Stühle. Alles ist neu in der Fahrschule „Abgefahren“ in der Wittenburger Straße. Von Grund auf ließ der Inhaber Dirk Lohberger die Räumlichkeite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.