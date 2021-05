Corona-Pandemie : Schweriner Einzelhandel darf ab Donnerstag öffnen

Da sich die Infektionslage in Schwerin entspannt, können Geschäfte wieder ihre Türen öffnen.

Schwerin | Gute Nachrichten für alle Geschäftseigentümer in der Landeshauptstadt: Der Einzelhandel darf ab Donnerstag wieder öffnen. Das gab Oberbürgermeister Rico Badenschier am Dienstag bekannt. Sonderregelung genutzt Eigentlich hatte der MV-Gipfel in der vergangenen Woche beschlossen, dass der Einzelhandel erst ab dem 25. Mai öffnen darf. Doch Kreise un...

