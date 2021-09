Corona-Update : Schweriner Corona-Ampel springt um auf gelb

Neue Infektionen vom Sonnabend lassen die 7-Tages-Inzidenz über die 50er-Marke klettern.

Schwerin | Die 7-Tages-Inzidenz der Landeshauptstadt ist von zuletzt 43,9 auf 50,2 gestiegen. Am Sonnabend wurden dem Schweriner Gesundheitsamt neun Neuinfektionen gemeldet, teilt die Stadt mit. Damit gilt nach der risikogewichteten Stufenkarte in Schwerin die Stufe gelb. Sieben dieser neun Neuinfektinen betreffen Kontaktpersonen in der Quarantäne, heißt es w...

