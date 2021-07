Baum fällt : Schweriner Berufsfeuerwehr im Einsatz mit der Kettensäge

Immer wieder müssen die Einsatzkräfte abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume von Schweriner Straßen räumen

Schwerin | Der Pieper geht, Alarm. Doch die Meldung der Leitstelle bezieht sich auf keinen Hausrauchmelder, der ausgelöst hat und keine Küche, die in Brand geraten ist. Astabbruch steht in den vergangenen Wochen immer öfter in der Einsatzmeldung der Schweriner Berufsfeuerwehr – eine Häufung, die zwar auffällig, aber laut Sprecher Alexander Schulz noch im Rahmen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.