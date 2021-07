Jana Buchholz : Schweriner Autorin schreibt über die Flucht aus der DDR

30 Jahre ist es her, dass Neuautorin Jana Buchholz ihrer Heimat den Rücken kehrte und in den Westen floh. Nun ist sie wieder da und hat Anekdoten aus ihrer Kindheit und Jugendzeit in der DDR im Gepäck.

Schwerin | Joker, Fetzer, Bambina oder Knusperflocken – Süßigkeiten, die ein jeder Ostdeutsche kennt. Tele-Lotto, Konsum, Trabbi und Dederon – DDR-Produkte der ersten Stunde. Von diesen und weiteren erzählt Jana Buchholz in ihrem autobiographischen Debütroman „Als ich wiederkam – Heimatgefühle, Familie, Freunde und Ostalgie nach 30 Jahren Abwesenheit.“ Alles ...

