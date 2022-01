Schelfstadt macht den Anfang : Schwerin startet Multimedia-Projekt zu 30 Jahre Städtebauförderung

Dank des Förderprogramms konnten in Schwerin viele historische Gebäude gerettet und die Entwicklung ganzer Stadtteile vorangebracht werden. Das zeigt nun eine 13-teilige Serie, die mit der Folge zur Schelfstadt startet.

Schwerin | Rekonstruierte Fachwerkhäuser in den Gassen der Schelfstadt, sanierte Straßen in alter Pflaster-Optik, markante Gebäude wie das Neustädtische Palais, das E-Werk oder das Schleswig-Holstein-Haus in öffentlicher Nutzung: Das Gesicht der Schelfstadt hat sich seit der Wende grundlegend verändert. Aus einem „grauen Nachtjackenviertel“ wurde ein attraktiver...

