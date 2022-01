Corona-Lage in Schwerin : 144 Neuinfektionen am Dienstag – Kitas und Schulen betroffen

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das die höchste Zahl an registrierten Ansteckungen an einem Tag. Fälle gab es in sieben Schulen und vier Kitas.

Schwerin | Erstmals wurde in der Landeshauptstadt eine dreistellige Zahl von Neuinfektionen an einem Tag gemeldet: Das Schweriner Gesundheitsamt registrierte am Dienstag 144 neue Corona-Fälle, darunter Einzelinfektionen an sieben Schulen und in vier Kitas. Damit gibt es 534 aktive Erkrankungen in der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 409. Sechs Perso...

