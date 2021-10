Schwerin : Nach Hackerangriff: wichtige Dienstleistungen wieder verfügbar

Trotz fehlender Online-Anbindung können bestimmte Dienstleistungen wieder in Anspruch genommen werden.

Schwerin | Die Stadt Schwerin teilt mit, dass einige wichtige Dienstleistungen in den Fachdiensten Ordnung, Umwelt, Bauen und Verkehr ab sofort trotz fehlender Online-Anbindung wieder verfügbar sind. Allerdings müssen für die Bearbeitung die Anträge in Papierform gestellt werden. Die Formulare seien in der Regel über die städtische Internetseite verfügbar und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.