Guten Morgen : Schwerin ist Trecker-Hochburg

Nirgendwo in MV haben Bauern so viele Trakoren, Schlepper oder Erntemaschinen in der Garage. Ein Trend, der sich fortsetzt.

Schwerin | Schwerin ist neuerdings nicht nur Landeshauptstadt, Lebenshauptstadt oder die Stadt der sieben Seen. Schwerin ist auch Traktor-Hauptstadt und Hochburg der Landwirte. Das ergibt zumindest die Zählung des Kraftfahrtbundesamtes. Dieses zählte in diesem Jahr 158 zugelassene Traktoren. Das ergibt pro Landwirt oder Hobby-Bauer 10,5 Maschinen. Damit sind die...

