Schwerin : Die Stadt feiert eine Nacht lang ihre Kulturszene

Schweriner machten den Abend zum Tag und strömten durch die Innenstadt –– zu Lichtinstallationen, ins Theater, in Museen, Galerien und zum Tanz auf offener Straße.

Schwerin | Wer die Landeshauptstadt an ganz normalen Nächten mit ihren hochgeklappten Bürgersteigen kennt, der konnte kaum glauben, was da am Sonnabend passierte: Das Leben pulste nur so durch die City, die ihren letzten Abend mit der Aktion Lichterbummel erlebte. Leuchtende Installationen auf dem Marktplatz, in der Schloss-, der Busch-, Schuster- und Mecklenbur...

