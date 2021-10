Tag der Deutschen Einheit : Viele historische Gebäude in Schwerin gerettet

An diesem Feiertag erinnert die Landeshauptstadt an 30 Jahre Städtebauförderung

Schwerin | Einen passenderen Ort für die Veranstaltung hätte es kaum geben können. Im denkmalgeschützten Wichernsaal in der Apothekerstraße fand in diesem Jahr in Schwerin der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit statt – zugleich wurde an 30 Jahre Städtebauförderung in MV erinnert. „Ohne die Städtebauförderung würde die Stadt nicht so schön aussehen, wie sie he...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.