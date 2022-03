Auf dem Gelände von Helios : Schwerin eröffnet neue Klinikschule

Die „Schule für Kranke“ auf dem Gelände der Helios-Kliniken bietet bessere Lernbedingungen als das bisherige Gebäude. Unterrichtet werden hier vor allem Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Schwerin | Helle Klassenzimmer, grüne Flure, voll digitalisierte Ausstattung, Laptops für alle Schüler, behindertengerechte Wegeführung – die neue „Schule für Kranke“ auf dem Gelände der Helios-Kliniken wird modernsten Ansprüchen gerecht. „Wir sind so glücklich. Die Unterrichtsbedingungen haben sich so grundlegend verbessert, dass sich das kaum in Worte fassen l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.