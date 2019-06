Opfer mit Messer bedroht : Schwerin: Zeugenaufruf nach schwerem Raub

Ein zwölfjähriger Junge ist am Donnerstag gegen 13.50 Uhr an der Wittenburger Straße/Müllerstraße von zwei unbekannten Männern angegriffen worden.

von svz.de

07. Juni 2019, 16:24 Uhr

Der Junge ging aus Richtung Marienplatz kommend in Richtung Obotritenring als er von den Tätern an eine Hauswand gedrückt wurde. Unter dem Vorhalten eines Messers forderten die Männer den Jungen auf, seine Taschen zu leeren. Als der Junge sein Handy aus seiner Jackentasche entnahm, entriss ihm einer der Täter dieses und lief in Richtung Marienplatz. Der andere Täter lief in die entgegengesetzte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tathandlung. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 / 888 2222 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.