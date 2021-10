Bauen in Schwerin : „Vorwärts“-Wohnpark im Mittelweg auf der Kippe

Der Umbau des Areals des ehemaligen Kraftfahrzeuginstandsetzungswerks „Vorwärts“ im Mittelweg zu einem Wohnpark droht zu scheitern. Denn Investor und Denkmalschutz können sich nicht einigen.

Schwerin | Wohnen in alten Gemäuern hat seinen Reiz. Ob in der umgebauten alten Brauerei am Ziegelsee, dem ehemaligen Grünhaus in der Lennéstraße, der Villa Hammerstein oder der früheren Volksschwimmhalle in Lankow, die Wohnungen sind sehr gefragt. Gleiches war mit dem Areal des einstigen Kraftfahrzeuginstandsetzungswerks „Vorwärts“ (KIW) im Mittelweg geplant. D...

