Naturschutz in Schwerin : Naturerlebnisse und Wassersport unter einem Hut

Freiwillige Vereinbarung von Freizeitkapitänen und Naturfreunden zum Schutz der Schweriner Seen greift die ganze Saison

Schwerin | Die Balz der Haubentaucher erinnert an das Ballett Schwanensee. Das Spiegeltanzritual, vielfach auf dem Schweriner Außensee zu sehen, ist einfach bezaubernd. Es ist so perfekt, dass es aussieht wie einstudiert. Nicht minder berührend ist es, eine Graugansfamilie mit einem Dutzend Küken beim Maispaziergang auf der Wiese am Westufer des Ziegelaußensees ...

