Schwerin : Sperrungen durch Kabelarbeiten in der Feldstadt

Einschränkungen durch Bauarbeiten sind auch Am Treppenberg in Neumühle zu erwarten. Dort wird eine Versorgungsleitung repariert.

Schwerin | Vom 28. Februar bis voraussichtlich 25. März werden in der Hermannstraße, in der Gartenstraße und in der Querstraße im Auftrag vom Mobilfunkanbieter Vodafone Kabelarbeiten durchgeführt. Für die Arbeiten sind laut Stadt abschnittsweise Gehweg- und halbseitige Straßensperrungen erforderlich. Am kommenden Dienstag und Mittwoch wird zudem im Auftrag de...

