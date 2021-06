Bauarbeiten in Schwerin : Rogahner Straße wird gesperrt

Die stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen sanieren den Fahrbahnbelag. Nur nicht da, wo alle es erwarten.

Schwerin | Die Rogahner Straße wird gesperrt, die großen Baumaschinen rücken an. Der Grund: Die stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen sanieren die Fahrbahn. Doch wer jetzt an die Buckelpiste zwischen Obotritenring und Schulzenweg denkt, der irrt. Denn gearbeitet wird am anderen Ende der Rogahner Straße. Nordende der Straße wird saniert Von Montag, 21. Jun...

