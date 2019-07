Schwerin : Polizei ertappt 21-jährigen Graffitisprayer auf frischer Tat

Es handelt sich um einen Schweriner, der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist. Der Tatverdächtige hat die ihm vorgeworfenen Delikte komplett zugegeben.

von svz.de

25. Juli 2019, 15:30 Uhr

Etliche Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude der Schweriner Innenstadt waren seit der vergangenen Woche großflächig mit Farbe besprüht wordden. Die Polizei ermittelte in über 40 Fällen und leitete umfangreiche Maßnahmen ein.

In enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin gelang es in den zurückliegenden Tagen umfangreiche Erkenntnisse zu einem Tatverdächtigen zu erlangen. So konnte auch eine Beschreibung des Tatverdächtigen an die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers und der Bereitschaftspolizei herausgegeben werden.

Nach wenigen Metern gestellt

In der vergangenen Nacht fiel einer Steifenwagenbesatzung an der Werderstraße ein Fahrradfahrer auf, auf den die Personenbeschreibung zutraf.

Als der Radler die Beamten erblickte, versuchte er zu fliehen, konnte aber wenige Meter später gestellt werden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen fanden die Polizeibeamten farblich passende Spraydosen und Betäubungsmittel.

Bei der Absuche der angrenzenden Bereiche stellte eine Streifenbesatzung auf dem Berta-Klingberg-Platz ein frisch aufgesprühtes Graffiti-Tag fest. Farbe und Art des Schriftzuges passten zu den anderen Feststellungen der Vortage.

Weitere Beweismittel in Wohnung

Als Motiv gab der 21-Jährige an, durch seine Sprühaktionen sich die notwendige Anerkennung in der Szene zu verschaffen.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Gemeinschädlichen Sachbeschädigung in über 40 Fällen sowie und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Durch eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung haben sich weitere Beweismittel ergeben, die den Tatverdacht objektiv untermauern.