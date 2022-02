Corona in Schwerin : Novavax-Impfung für alle und ohne Termin schon am 1. März

Im Schlosspark-Center findet in der kommenden Woche eine terminoffene Impfaktion mit Nuvaxovid statt. Die Termine waren zuvor im Bereich der Pflege und Krankenhäuser kaum nachgefragt worden.

Schwerin | Schon Anfang kommender Woche – und damit deutlich früher als gedacht – können sich alle Schweriner mit dem Impfstoff Nuvaxovid impfen lassen. Wie die Stadt auf ihrer Website informiert, bietet der Impfstützpunkt im Schlosspark-Center am Dienstag, 1. März, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr eine entsprechende terminoffene Impfaktion an. Zudem informiert die...

