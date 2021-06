Stiftung für Ehrenamt : Manuela Schwesig tauft Drachenboot

Die Bundesstiftung für Engagement und Ehrenamt sponsert ein Boot für den Verein Schweriner Kanu-Renngemeinschaft.

Schwerin | Gerade taufte sie noch ein Luxus-Expeditionsschiff mit einer Flasche Champagner in Stralsund. Heute ist es ein Drachenboot auf dem Faulen See in Schwerin, das von Manuela Schwesig mit der symbolischen Taufe aufs Wasser verabschiedet wird. Die Ministerpräsidentin bemalte dem Drachenboot traditionell die Augen. Das Boot wurde von der Bundesstiftung für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.