Corona in Schwerin : Hier gibt es die Luca-Schlüsselanhänger

Schwerin gibt ab sofort Luca-Anhänger mit individuellem QR-Code kostenlos aus – Test in Rostock zeigt Sicherheitslücken

Schwerin | 3000 Schlüsselanhänger. So viele hat die Landeshauptstadt bisher von Luca bekommen. Wer kein Smartphone besitzt, kann sich mit diesen individuellen QR-Codes in verschiedenen Läden in Schwerin einloggen. Personalisierung nötig Auch Schweriner, die kein internetfähiges Handy haben, sollen so die Möglichkeit bekommen, sich an der Kontaktverfolgung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.