Corona in Schwerin : Kinder der Kita Nidulus Duo müssen in Quarantäne

Sämtliche Kinder der Kita Nidulus, die vom 22. bis 29. März in der Einrichtung betreut wurden, müssen in häusliche Isolation.

Schwerin | In Schwerin gab es am Mittwoch 20 neue Corona-Fälle. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Stadt auf 83,6 Fälle je 100000 Einwohner. Zwei Fälle betreffen Kontaktpersonen, die sich bereits in der Quarantäne befanden. Sechs Neuinfektionen wurden durch Hausärzte übermittelt, die symptomatische Patienten getestet haben. Je ein Einzelfall w...

