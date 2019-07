Schwerin : Grillverbot in der Stadt

In Schwerin darf nicht mehr gezündelt werden: Durch anhaltende Trockenheit Waldbrandgefahrenstufe 4

von Mario Kuska

03. Juli 2019, 20:00 Uhr

Die Stadtverwaltung in Schwerin reagiert auf die anhaltende Trockenheit jetzt mit einer konsequenten Maßnahme: Grillverbot auf öffentlichen Plätzen. Mittlerweile ist auch in der Landeshauptstadt die Waldbrandgefahrenstufe 4 ausgerufen. Es gilt also, jede noch so kleine Gefährdung auszuschließen, um größere Katastrophen zu vermeiden.

Auf den ausgewiesenen Grillplätzen am Nord- und Südufer des Lankower Sees, an der Grünanlage Bleicher Ufer, Am Reppin in Mueß und im Freizeitpark in Neu Zippendorf ist das Grillen laut städtischer Straßen- und Grünflächensatzung bis auf weiteres untersagt. „Der kleinste Funkenflug reicht aus, um angrenzende Flächen in Brand zu setzten“, warnt der Chef der Berufsfeuerwehr, Dr. Stephan Jakobi. Wie verheerend so ein Feuer sein kann, zeigt das schlimme Beispiel in Lübtheen.

„Kommt dann noch Wind hinzu, geraten selbst kleinste Feuer schnell außer Kontrolle.“ Gewarnt wird auch davor, unachtsam noch glimmende Zigarettenreste wegzuwerfen. Auch dadurch werden oft Brände verursacht. Sobald sich die Lage durch das Ende der Trockenheit entspannt hat, wird die Stadtverwaltung über die Aufhebung des Verbotes informieren.



