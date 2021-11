Schwerin : Fake News über Geimpften in Lebensgefahr verbreitete sich rasend schnell

Gerüchte über einen 13-Jährigen, der im Schweriner Krankenhaus auf der Intensivstation liegen würde, machen auf Facebook die Runde.

Schwerin | Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ein 13-Jähriger soll nach einer Corona-Impfung auf der Intensivstation der Helios Kliniken Schwerin gelandet sein und in Lebensgefahr schweben. So stand es zumindest auf dem Social-Media-Dienst Facebook. Schnell reagierte das Krankenhaus. Die Informationen seien völlig aus der Luft gegriffen – so genan...

