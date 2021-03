Nahverkehr Schwerin : Auf dem Weg zum echten E-Ticket

Der Nahverkehr testet in den kommenden drei Monaten im laufenden Betrieb zwei neue Systeme für den Fahrkartenverkauf

Schwerin | Gibt es in Zukunft keine Papiertickets mehr beim Schweriner Nahverkehr? Der NVS testet in den kommenden drei Monaten neue Kartenausweis-Systeme, die auch ein vollständiges E-Ticket beinhalten. Ziel ist, möglichst kontaktloses Bezahlen konsequent einzuführen. Nahverkehrs-Chef Wilfried Eisenberg bittet in der Testphase um die Unterstützung der Schwerine...

