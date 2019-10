Schwerin: Erneut Seitenscheiben von geparkten Pkw eingeschlagen

von svz.de

01. Oktober 2019, 07:08 Uhr

Insgesamt sieben beschädigte Fahrzeuge wurden der Schweriner Polizei am gestrigen Tag gemeldet.

Der oder die Täter schlugen scheinbar wahllos die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Die Täter suchen nicht gezielt nach Wertgegenständen, es wird alles mitgenommen, was ihnen in die Hände fällt.

Die Tatorte befinden sich im Stadtteil Lankow. In den vergangenen Wochen kam es bereits in anderen Stadtteilen, insbesondere in der Weststadt, zu gleichartigen Sachbeschädigungen bzw. Diebstählen.

Hinweise bitte an die Kripo Schwerin unter 0385/5180-1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de