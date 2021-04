Bauen in Schwerin : Der digitale Bauantrag wird immer beliebter

Der vor zwei Jahren eingeführte Onlinedienst braucht weniger Zeit in der Bearbeitung als sein Papier-Pendant.

Schwerin | Bauzeichner, Architekten und Statiker, Behörden, Bauherren und Ämter – sie alle sind an einem Bauantrag beteiligt. Jahrzehnte hat sich an dem eigentlichen Vorgang nichts geändert. Der Bauherr erteilt einen Auftrag, Architekten planen und am Ende wird alles auf Papier in mehrfacher Ausführung eingereicht. Danach mahlen die Mühlen der Bürokratie. Doch e...

