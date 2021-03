Klimanotstand in Schwerin : Baumpflanzaktion zum Jahrestag

Die Ortsgruppe der Bewegung „Aufstehen“ und das Schweriner Friedensbündnis setzen 200 junge Buchen am Neumühler See ein.

Schwerin | Der Pfad von der Wolfsschlucht zum Neumühler See hat sich von einem Weg in ein schmales Rinnsal verwandelt. Während Ulrich Leonhardt seine Schubkarre mit Spaten und heißem Tee am Sonnabendmorgen in Richtung des Sees schiebt, fallen weitere dicke Regentropfen vom Himmel. Das sei gut für die Bäume, die das Schweriner Friedensbündnis und die Schweriner O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.