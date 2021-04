Schwerin : Schwarze Kunst im Kulturforum

Schleswig-Holstein-Haus zeigt Geschichte des Buchdrucks im Lande und führt historische Druckerpresse vor

Schwerin | Wie 1850 in Schwerin die Zeitung gedruckt wurde, das können interessierte Besucher am Donnerstag, 15. April, im Schleswig-Holstein-Haus erleben. Das städtische Kulturforum lädt im Begleitprogramm seiner Ausstellung „Schwarze Kunst – Die Geschichte des Buchdrucks in Mecklenburg“ zu einer Vorführung einer historischen Druckerpresse aus dem Jahr 1848 ein...

