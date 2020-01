Schwerin : Schnee bremste vor zehn Jahren den Alltag aus

Ein Blick auf die Berichterstattung in der Schweriner Volkszeitung vom 1. Februar 2010. Als die Flocken noch vom Himmel fielen

von Timo Weber

31. Januar 2020, 14:52 Uhr

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in nur einer Nacht brachten vor genau zehn Jahren den Alltag vieler Schweriner durcheinander. Während die Kinder sich ihre Schlitten schnappten und sich am Rodel-Spaß erfreuten, Schneemänner bauten oder sich eine kleine Schneeballschlacht lieferten, hatten die Erwachsenen eher mit dem Schnee zu kämpfen: Oftmals mehrere Stunden waren nötig, um die Autos frei zu schaufeln. Zum Glück kam der meiste Schnee in der Nacht zu einem Sonnabend runter, so dass viele ihre Autos stehen lassen konnten. Selbst als die Hauptverkehrsstraßen gegen 10 Uhr vom Winterdienst geräumt waren, blieben sie nahezu autofrei.

Klawitter

Als nach dem Mittag viele Schweriner doch auf ihr Auto umstiegen, war es selbst auf den geräumten Straßen immer noch äußerst rutschig. Vor allem an Kreuzungen, wo sich die ausgefahrenen Spuren schnitten, kam so mancher zum Schlittern – ebenso bei Steigungen und Gefällen. Da unzählige Gehwege nicht beräumt waren, wichen zahlreiche Passanten zudem auf die Straßen aus, was zusätzlich für Slalomfahrten sorgte. Glücklicherweise kam es zu keinen schweren Verkehrsunfällen. In Westmecklenburg krachte es bis Sonnabendmittag 45-mal.

Klawitter

Wer es zu seinem Ziel geschafft hatte, stand nicht selten vor verschlossenen Türen. Veranstaltungen waren abgesagt worden, beispielsweise der Tag der offenen Tür im Pädagogium oder das Fest der Waldorfschule im Capitol. Auch einige Geschäfte blieben geschlossen, da Inhaber oder Verkäufer nicht rechtzeitig nach Schwerin kamen. „Wegen Schneechaos geschlossen“, verkündete beispielsweise ein Hinweisschild am Gusanum. Das Sieben Seen Center wurde dagegen am frühen Nachmittag aus Sicherheitsgründen geräumt, weil Schneemassen aufs Dach drückten. Im Schlosspark-Center hatten die meisten Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet.

Grossert

Den Schnee im Griff hatte der Nahverkehr. Bis auf die Linien ins Umland, beispielsweise nach Wittenförden, Lübstorf oder Stern Buchholz, rollten laut Nahverkehr Busse und Bahnen durchgängig.

Für reichlich Ärger sorgten jedoch viele Grundstückseigentümer: Wohngebietsstraßen u. a. im Mueßer Holz und in Lankow waren immer noch nicht von ihnen geräumt worden.

Heute ist damit nicht zu rechnen. Zwar gab es in dieser Woche ein paar Schneeflocken. Doch fürs Wochenende sind Temperaturen im zweistelligen Bereich vorhergesagt.