Bauen in Schwerin : Schlossinsel soll befestigt werden

Was macht der Kran auf der der Burginsel? Diesmal wird nicht am Sitz des Landtages gebaut, sondern an der Kaimauer.

Schwerin | Am Schweriner Schloss wird immer gebaut. Kaum sind die Gerüste am Hauptportal weg, stehen neue am Burgseeflügel. Doch der große Kran, der seit einigen Tagen auf der Schlossinsel im Einsatz ist, hat eine andere Aufgabe: „Wir wollen die Kaimauern zum Burgsee und zum Schweriner See hin sanieren und auch die unbefestigten Ufer, etwa in Richtung Liebesinse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.