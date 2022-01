Staatliches Museum in Schwerin : Tausende Kunstwerke müssen ausgelagert werden

Das Staatliche Museum soll grundlegend saniert werden. Doch bevor die Bauarbeiter kommen, müssen alle Objekte ihre jetzigen Plätze verlassen. So ein Umzug ist nicht nur speziell, sondern auch eine Mammutaufgabe.

Schwerin | Vorsichtig und mit Samthandschuhen hebt Gemälderestauratorin Jutta Allmann das Stillleben „Schale mit Früchten und Uhr“ von Harmen Loeding an. Ihr Kollege Jürgen Meyer, Depotmeister Gemälde und Skulpturen, löst es mit Spezialwerkzeug aus der Sicherheits-Aufhängung. Das Bild im prunkvollen Barockrahmen aus der Hand eines der Meister des Goldenen Zeitalters ist fast 400 Jahre alt und hängt in der Dauerausstellung des Staatlichen Museums. Doch jetzt muss es umziehen. Denn das Galeriegebäude am Alten Garten soll grundlegend saniert werden. Weiterlesen: Museum schließt für drei Jahre Wie aufwändig so ein Kunst-Umzug ist, zeigt sich am Beispiel von Loedings Stillleben, einem etwa fünf Kilogramm schweren Bild in handlicher Normalgröße. Nachdem Meyer es aus der Halterung gelöst hat, trägt Allmann es zum Arbeitstisch, der mit einer weichen Unterlage gepolstert ist und dreht die Rückseite nach oben. Akribisch prüft die Gemälderestauratorin, ob alles in Ordnung ist: Stimmt die Inventarnummer? Sitzt die Befestigung des Bildes im Rahmen? Ist ein Rückseitenschutz vorhanden? Gegebenenfalls werden Fotos für das Inventar-Verzeichnis angefertigt. Unterdessen steht Depotmeister Meyer schon mit Zollstock und Akkuschrauber bereit. Er bringt am Bilderrahmen punktgenau vier Spezialösen an und erklärt: „Dieses Bild muss wegen seines Rahmens besonders sensibel behandelt werden. Der darf weder während des Transports noch bei der Einlagerung auf dem Boden stehen. Wir hängen also das Gemälde in seine Transportbox ein.“ Für jedes einzelne Objekt wurden solche Boxen im Vorfeld angefertigt. „Die Herausforderung ist, dass sie passgenau sein müssen“, erläutert Allmann.„ Auf der einen Seite müssen sie das Bild, die Plastik oder das kunsthandwerkliche Objekt schützen, auf der anderen dürfen sie aber nicht zu groß sein, denn Platz ist auch im Zwischendepot knapp.“ 2500 Gemälde ziehen um Denn das Schweriner Museum hat einen ansehnlichen Bestand: Alleine aus dem Galeriegebäude müssen 2500 Gemälde sowie 500 Skulpturen und Kunstobjekte, 6000 kunsthandwerkliche Gegenstände wie Porzellane, Pokale, Waffen, Leuchter, Schmuck, Elfenbeine, Prunkgewänder und Ähnliches bewegt werden. Umzug wird seit 2020 detailliert vorbereitet „Für den Umzug eines Museums dieser Größe benötigt man schon einen langen Vorlauf. Es ist ein komplexer Prozess, der von der Bestandsaufnahme über die Festlegung von Umzugs- und Einlagerungsorten und der Organisation von Büroräumen bis hin zu Vorbereitung und Organisation des Transports von Inventar und Kunstobjekten reicht“, fasst Nicole Lerrahn von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV zusammen. „Mit den ersten Vorbereitungen und Vergaben haben wir schon im Sommer 2020 begonnen. Da ging es hauptsächlich um Maßnahmen, die unsere Kunstobjekte betreffen“, berichtet Lerrahn. Seit November 2021 wird das Inventar des Galeriegebäudes verpackt und umgelagert. Dazu zählen Möbel, Technik, Handelsware, Geschirr des Cafés und des Shops sowie das Inventar der Kunstwerkstatt und der Werkstätten der Restauratoren. Im nächsten Schritt ziehen die Büros um. Parallel dazu werden die Kunstobjekte der Dauerausstellung ausgelagert. Bis März soll dies abgeschlossen sein. Der Umzug der Kunst wird aber auch gleich für restauratorische Zwecke genutzt. „Hierbei geht es meist um Dekontaminierung. Denn zum Schutz vor Motten und anderen Insekten wurden früher oft giftige Chemikalien eingesetzt, die sich denn auch in Staubablagerungen niedergeschlagen haben“, berichtet Gemälderestauratorin Jutta Allmann. Ihre Kollegin, die Restauratorin Isabel Frühauf, befreit zum Beispiel mit einem Spezialstaubsauger und feinen Pinseln den barocken Rahmen von Carl Malchins Gemälde „Der Winter“ von Staubablagerungen. Bei anderen Bildern wird die Firnisschicht gereinigt oder ein Rückseitenschutz angebracht. Diplom-Restauratorin Claudia Köhler konserviert Metallobjekte. Alle Mitarbeiter arbeiten ruhig und zielstrebig. Denn der Umzug ist gut vorbereitet. ...

