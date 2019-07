SVZ-Lehrstellentag : Ausbilder sucht Lehrling

Der 22. SVZ-Lehrstellentag am 7. September in der alten SVZ-Druckerei

von Heidrun Lohse

28. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der 22. SVZ-Lehrstellentag findet am 7. September von 10 bis 13 Uhr in der „Alten Druckerei“ des medienhaus:nord Schwerin, Gutenbergstraße 1 statt.

Bunter Mix aus Angeboten

Im zurückliegenden Jahr beteiligten sich 81 Aussteller. Auch in diesem Jahr wird der Mix an Angeboten wieder bunt. Berufliche Schulen und Hochschulen werben für die verschiedensten Bildungsgänge, ebenso mittelständische Unternehmen der Region oder der kleine Handwerksbetrieb von nebenan. Traditionell besuchen Eltern und ihr ausbildungswilliger Nachwuchs diesen Lehrstellentag gemeinsam, um sich einen Überblick über das vielfältige Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten zu machen.

Es lohnt sich außerdem, die eigenen Bewerbungsunterlagen zur Hand zu haben, um sich Tipps vom Experten zu holen. Auch das medienhaus:nord wird wieder vor Ort sein und die hier möglichen Ausbildungsberufe vorstellen. Dafür stehen auch die jungen Auszubildenden Rede und Antwort. Auf der Bühne werden die Aussteller noch einmal persönlich vorgestellt.

Bewerbungsfoto zum Sonderpreis

Zu den gefragten Angeboten in der Alten Druckerei gehört es, vor Ort ein professionelles Bewerbungsfoto zum Sonderpreis aufnehmen zu lassen. Dafür sollte man am besten zu Hause schon mal das Outfit prüfen. Und dann ab zum Bewerbungsprofi.

Unternehmen, die mitmachen wollen, melden sich bei Josephin Prohl unter Telefon 0385/6378 8442 oder per E-Mail Josephin.Prohl@svz.de