Kaum Unfälle und Vandalismus : Rostocker E-Roller-Verleiher zieht Zwischenbilanz in Schwerin

Nach 67 Tagen ist das Unternehmen zufrieden mit dem Start des Angebots. Polizei hat sich auf die neuen Verkehrsteilnehmer ebenfalls eingestellt.

Schwerin | Seit 67 Tagen gehören die surrenden E-Roller des Anbieters Moin zum Stadtbild. Anfängliche Befürchtungen, die Geräte würden nur im Weg rumstehen, in Seen landen oder mit hohen Geschwindigkeiten in den Fußgängerzonen gefahren werden, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Damit ist auch Adrian Merker, Geschäftsführer von Mir Solutions, zufrieden: „Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.