Feuerwehr in Schwerin : Richtfest für moderne Feuerwache

Die Freiwillige Feuerwehr Mitte erhält für sechs Millionen Euro ein neues Einsatzgebäude im Hopfenbruchweg.

Schwerin | Sie ist 50 Meter lang, 21 Meter breit und hat eine riesige Halle mit sieben Einfahrtstoren: die neue Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Mitte. Am Mittwoch wurde die Richtkrone über dem Rohbau gehisst. Rund 6,6 Millionen Euro kostet der Neubau am Hopfenbruchweg, eine Förderung in Höhe von zwei Millionen Euro sagte Innenminister Torsten Renz bei der ...

