Brüsewitz : Richtfest in der Kita Pusteblume

Zügig geht es voran mit dem Bau der neuen Räumlichkeiten für die Jungen und Mädchen. Die Fertigstellung ist im kommenden Jahr geplant.

Brüsewitz | Der Neubau der Kita „Pusteblume“ in Brüsewitz nimmt immer mehr Form an. Die Grundmauern stehen und auch der Dachstuhl ist errichtet. Nun feierte die Gemeinde das Richtfest. „Dass wir dieses Projekt bis jetzt so realisieren konnten, freut mich besonders“, sagt Bürgermeister Steffen Meyer am Donnerstagnachmittag bei der feierlichen Zusammenkunft. Das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.