Polizei sucht Zeugen : Einbruchserie in Schweriner Restaurants

Die Täter schlugen in der Nacht zu Sonnabend in mehreren Lokalen in der Landeshauptstadt zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Schwerin | Nach einer Einbruchserie am Wochenende sucht die Polizei nach Hinweisen. Bisher unbekannte Täter suchten drei Lokale in Schwerin heim. Alle Taten ereigneten sich am Ufer des Schweriner Sees im Bereich Franzosenweg bis Schlossgarten. Schlossgartenpavillon Laut Polizei wurde in der Nacht von Freitag zu Sonnabend im Restaurant „Ars Vivendi“ im Schl...

