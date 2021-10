Reformationstag am 31. Oktober : Spaziergang zur Reformation in Schwerin

Am 31. Oktober ist nicht nur Halloween, sondern auch Reformationstag. Daran möchte die Ev.-Luth Kirchengemeinde St.Nikolai in Schwerin erinnern.

Schwerin | Ab kommenden Dienstag, den 26.Oktober, können sich Kinder und Familien beim „Reformationsspaziergang“ auf die Suche nach Kürbissen und Rätseln in der Schelfstadt machen. Los geht es an der Schweriner Schelfkirche. Hier gibt es auch die kostenfreien Mitmachhefte, die für die Teilnahme und das Erraten des Lösungswortes benötigt werden. Am Sonntag, 31...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.