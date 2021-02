Uelitz : Gemeindestraße soll saniert werden

Die alte Asphaltpiste ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden.

Uelitz/Rastow | Loch an Loch und hält doch, sagt der Volksmund. Das traf bislang auch auf die Verbindungsstraße zwischen den Gemeinden Rastow und Uelitz zu. Die Asphalttrasse ist in die Jahre gekommen. An vielen Stellen ist die Deckschicht abgefahren, es gibt viele tie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.