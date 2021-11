Musiker aus Schwerin : Rapper Mo gibt jetzt Vollgas - drei neue Songs in drei Wochen

Der 25-Jährige will durchstarten mit seiner Musik. Wer neugierig ist, schaut in seinem Instagram-Kanal vorbei.

Schwerin | Der Schweriner Rapper Mo gibt jetzt Vollgas und veröffentlicht in den kommenden drei Wochen drei neue Songs. Der erste ist ab Freitag, 5. November, auf seinem Instagram-Kanal zu hören. Der 25-Jährige macht seit mehr als zehn Jahren Musik. Als Schüler hatte er in Parchim angefangen, in verschiedenen Schülerbands gespielt und sich vieles selbst beige...

